تدير صفحة لبيع أثاث بسعر مخفض.. القبض على سيدة نصبت على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة تدير صفحة على السوشيال ميديا للنصب على المواطنين

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام إحدى السيدات بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أثاث منزلى بأسعار مخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال المحافظ الإلكترونية دون الوفاء بذلك بنطاق عدد من المحافظات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها ("لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها أقرت بقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بإمكانية توفير أثاث منزلى بأسعار منخفضة وعقب تحويلهم مبالغ مالية تقوم بغلق هاتفها ، وتبين إرتكابها عدد (11) واقعة نصب أخرى بذات الأسلوب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









