حبس شخص متهم بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بزعم مزاولته مهنة منادي سيارات بالجيزة

قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بزعم مزاولته مهنة منادى سيارات بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بزعم مزاولته مهنة منادى سيارات بالجيزة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 12/ الجارى بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة إمبابة وعمله بمهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح مالية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.