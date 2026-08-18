مدير عام إيسيسكو يبحث مع عدد من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة آفاق التعاون المستقبلي

بحث مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم الثلاثاء، بمقر المنظمة بالرباط، خلال لقاء موسع مع مجموعة سفراء الدول الإفريقية المعتمدين لدى المملكة المغربية والأعضاء بالمنظمة، آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية .

وأكد الدكتور المالك أن اللقاء الذي يعد الأول من نوعه يأتي في إطار حرص الإيسيسكو على تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية الأعضاء بالمنظمة، التي تعطيها أولوية خاصة، نظرا إلى أن الكتلة الإفريقية بالمنظمة تضم 16 دولة، مشيرا إلى أن الإيسيسكو نفذت في هذه الدول العديد من الأنشطة والبرامج الرائدة في مجالات التربية والعلوم والبيئة والثقافة وحفظ التراث وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ونشر قيم السلام وبناء قدرات الشباب والنساء والاستثمار في علوم الفضاء وتطبيقاتها.

وأوضح أن المنظمة اعتمدت وفق استراتيجيتها نهج التواصل مع اللجان الوطنية بكل دولة بهدف تصميم برامج ومبادرات تناسب تطلعات واحتياجات دولها الأعضاء، كما أنها تفخر بتواجد كفاءات إفريقية تعمل في أروقتها وتتطلع إلى استقطاب المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأبرز المدير العام "إيسيسكو" أهمية التزام الدول الأعضاء بسداد مساهمتها السنوية في الميزانية العامة للمنظمة، وذلك من أجل الحفاظ على استمرار قدرة المنظمة في تنفيذ ما تقدمه من برامج ومبادرات لفائدة العالم الإسلامي بكفاءة عالية.

ومن جانبهم، أشاد السفراء بإسهامات الإيسيسكو في تطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج تلبي الاحتياجات الخاصة لدولها الأعضاء، إضافة إلى جهود التحديث الذي شهدته الإيسيسكو خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدين مشاركة دولهم التام في نشاطات المنظمة واستعدادهم لدعم جهودها المتميزة.

وشهد اللقاء تقديم عدد من رؤساء القطاعات ومديري المراكز والإدارات عروضا حول أبرز محطات التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء كل من محمدو يوسف، سفير الكاميرون لدى المغرب وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالرباط، وحسن أدوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، و جوزيف اهانهانزو، سفير جمهورية بنين، و فوداي مالانغ، سفير جمهورية غامبيا، و باكو آدمو عمر، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، و مومودو كوروما، سفير جمهورية سيراليون، و ميسان أماكوي كلوتشي، القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة جمهورية توجو، بالإضافة إلى ممثلي سفراء النيجر، وغينيا، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار.