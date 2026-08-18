الغمري : الوعي المصري خط الدفاع الأول أمام حملات التشويه

أكد الإعلامي حسام الغمري إن الوعي التاريخي للمصريين يمثل خط الدفاع الأول عن الدولة، مشيراً إلى أن الأزمات الخارجية عادة ما تدفع المصريين إلى الاصطفاف خلف مؤسساتهم وتجاوز خلافاتهم الداخلية.

وقال الغمري، خلال لقاء له ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية “الحياة”، من حملات إلكترونية تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، عبر نشر الشائعات وأنصاف الحقائق وتكرار المعلومات المضللة بصورة مكثفة.

وتابع أن التوترات الأمنية المحيطة بمصر في عدد من دول المنطقة تجعلها أمام تحديات متزايدة، مؤكداً أن القاهرة تتمسك بالحلول الدبلوماسية وترفض الانجرار إلى الاستقطاب الإقليمي.

وأشار إلى أن المشروعات القومية وخطط التحديث التي تنفذها الدولة، ومنها مشروع الضبعة النووي، تواجه حملات تشويه تستهدف التقليل من نتائجها. كما أشار إلى توظيف الأزمات الإقليمية ومشاعر التعاطف الشعبي في صناعة روايات.

أحكام مسبقة

وأكد أن «الإغراق الإعلامي» يهدف في الأساس إلى إرباك المواطن وإضعاف ثقته في مؤسسات الدولة، محذراً من تحول منصات التواصل إلى ساحات لإصدار أحكام مسبقة على المواقف المصرية.