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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخوخ يوميًا؟ ..7 فوائد صحية مذهلة

الخوخ
الخوخ
أسماء عبد الحفيظ

يعد الخوخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى كثير من الأشخاص، ولا يتميز فقط بمذاقه الحلو والمنعش، بل يحتوي أيضًا على مجموعة من العناصر الغذائية التي قد تساعد في دعم صحة الجسم عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.

وتشير البيانات الغذائية إلى أن الخوخ يحتوي على الماء والألياف الغذائية، إلى جانب عدد من الفيتامينات والمعادن ومركبات نباتية مضادة للأكسدة، ما يجعله اختيارًا مناسبًا كوجبة خفيفة خلال فصل الصيف.

فوائد الخوخ للصحة العامة

1- دعم صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الخوخ على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساهم ضمن نظام غذائي غني بالألياف في تقليل مشكلة الإمساك وتحسين انتظام عملية الإخراج.

كما أن محتواه المرتفع نسبيًا من الماء يساعد على زيادة السوائل التي يحتاجها الجسم، خاصة خلال الأجواء الحارة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

2- المساعدة على ترطيب الجسم

يحتوي الخوخ على نسبة مرتفعة من الماء، لذلك يمكن أن يكون إضافة جيدة للنظام الغذائي خلال فصل الصيف.

لكن تناول الخوخ لا يغني عن شرب الماء بانتظام، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة أو ممارسة النشاط البدني.

3- دعم صحة القلب

تحتوي الفواكه بشكل عام على الألياف والبوتاسيوم ومركبات نباتية مفيدة، وهي عناصر يمكن أن تكون جزءًا من نمط غذائي داعم لصحة القلب.

ويُعد الخوخ خيارًا أفضل من كثير من الحلويات المصنعة عندما يتم تناوله طازجًا دون إضافة السكر.

4- مصدر لمضادات الأكسدة

يحتوي الخوخ على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، من بينها الكاروتينات ومركبات الفينول، التي تساعد الجسم في التعامل مع الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة.

وتعد الفواكه والخضروات المتنوعة من أهم مصادر هذه المركبات ضمن النظام الغذائي اليومي.

5- دعم المناعة

يوفر الخوخ بعض العناصر الغذائية المهمة، من بينها فيتامين C، الذي يلعب دورًا في دعم وظائف الجهاز المناعي، إلى جانب مساهمته في تكوين الكولاجين وامتصاص الحديد.

ولا يعني ذلك أن تناول الخوخ وحده يمنع العدوى، لكنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي متنوع يدعم الصحة العامة.

6- المساعدة في التحكم بالوزن

يمكن أن يكون الخوخ مناسبًا لمن يرغبون في تناول وجبة خفيفة ذات مذاق حلو، خاصة أنه يحتوي على الماء والألياف ويساعد على الشعور بالشبع مقارنة ببعض الحلويات الغنية بالسكر والدهون.

ويظل إجمالي السعرات التي يحصل عليها الشخص على مدار اليوم هو العامل الأهم في التحكم بالوزن.

7- دعم صحة الجلد

يحتوي الخوخ على فيتامين C ومركبات مضادة للأكسدة، وهما من العناصر المرتبطة بصحة الجلد.

ويلعب فيتامين C دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، بينما تساهم مضادات الأكسدة في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

هل يمكن تناول الخوخ يوميًا؟

يمكن لمعظم الأشخاص تناول الخوخ يوميًا ضمن نظام غذائي متوازن، مع التنويع بين أنواع الفاكهة وعدم الاعتماد على نوع واحد فقط للحصول على جميع العناصر الغذائية.

ويفضل تناول الخوخ الطازج بدلًا من المنتجات المحلاة أو المعلبة التي قد تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف.

هل الخوخ مناسب لمرضى السكري؟

رغم احتواء الخوخ على سكريات طبيعية، فإنه يحتوي أيضًا على الألياف والماء، لذلك يمكن إدراجه ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري وفق الكمية المناسبة للحالة وخطة التغذية التي يحددها الطبيب أو اختصاصي التغذية.

ومن الأفضل الانتباه إلى حجم الحصة وتجنب الخوخ المعلب المحفوظ في شراب سكري.

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