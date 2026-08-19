خلاف بين بائعين.. القبض على المتهم بتصوير ضابط شرطة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بتصوير أحد ضباط الشرطة والقوة المرافقة له زاعماً قيام الضابط المذكور بإجباره على مشاركة أحد الأشخاص لجزء من محل عمله بدون وجه حق بالجيزة .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأنه بتاريخ 13 الجارى حدثت مشادة كلامية بدائرة قسم شرطة الأهرام بين طرف أول : القائم بالتصوير (بائع) ، وطرف ثان :( بائع) مقيمان بدائرة القسم لخلاف بينهما حول الشراكة فـى إدارة منضدة خشبية لبيع بعض السلع للسائحين مرخصة لهما من الجهات المختصة ، قام على إثرها الأول بإلقاء البضاعة الخاصة بالثانى وإضافة منضدة أخرى خاصة بشقيقه دون تصريح من الجهات المختصة وإضطلعت قوة من شرطة السياحة والآثار صحبة الجهات المختصة بإزالة الإشغالات المشار إليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.