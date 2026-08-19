القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.