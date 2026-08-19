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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اكتشف فوائد عصير البنجر ببذور الشيا

عصير البنجر
عصير البنجر
اسماء محمد

يعد عصير البنجر ببذور الشيا من المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض والوقاية منها.

فوائد عصير البنجر ببذور الشيا 

ووفقا لما جاء في موقع verywellhealth فإن عصير البنجر أو الشمندر ببذور الشيا من المواد الطبيعية الغنية بالفوائد الصحية.

يعزز تناول العناصر الغذائية

عصير الشمندر (المعروف أيضاً بعصير البنجر) مشروب غني بالعناصر الغذائية، يحتوي على معادن أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور ، تماماً مثل حبات الشمندر الكاملة وهو غني جداً بالبوتاسيوم ، إذ يوفر ما يصل إلى 470 ملليجراماً لكل كوب، مما يدعم صحة ضغط الدم ووظائف العضلات.

بذور الشيا مصدر غني بالعناصر الغذائية و هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف والبروتين النباتي والفيتامينات والمعادن وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مما يجعلها مفيدة للهضم وصحة القلب.

يشكل عصير الشمندر وبذور الشيا معًا مزيجًا حيويًا وصحيًا لتغذية الجسم من الداخل إلى الخارج.

 يوفر مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة جزيئات فعّالة تُساعد في مكافحة الجذور الحرة. 

 الجذور الحرة جزيئات غير مستقرة تُلحق الضرر بالحمض النووي وتُحفّز الالتهابات، مما يُساهم في الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان ويُطلق على اختلال التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة اسم الإجهاد التأكسدي .

توجد مضادات الأكسدة بشكل رئيسي في الأطعمة النباتية ويُعدّ كل من عصير الشمندر وبذور الشيا من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة.

يحتوي عصير الشمندر على البيتالين، وهي مضادات أكسدة قوية تساعد على مكافحة الالتهابات والإجهاد التأكسدي. 

تحتوي بذور الشيا على الكيرسيتين والكامفيرول، وهما مادتان معروفتان بخصائصهما المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة، فضلاً عن فوائدهما المحتملة في علاج مرض السكري. 

يدعم صحة القلب 

قد يكون تناول عصير الشمندر مع بذور الشيا خطوة ذكية لصحة قلبك.

يُعرف عصير الشمندر بمحتواه العالي من النترات و عند تناوله، تتحول هذه النترات إلى أكسيد النيتريك ، وهو مركب يساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وهي عملية تُعرف بتوسع الأوعية ويلعب هذا التأثير دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستويات ضغط الدم الصحية .

تؤكد الأبحاث هذه الفوائد فقد وجدت مراجعة منهجية وتحليل تجميعي أُجريا عام 2017 أن عصير الشمندر يرتبط بانخفاض كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ، مما يسلط الضوء على إمكانات النترات الغذائية في دعم صحة القلب. 

تُعدّ بذور الشيا مفيدةً جداً لصحة القلب لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية و تساعد هذه الدهون الصحية على مكافحة الالتهابات، كما تُساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

 يوفر الترطيب

يُعدّ عصير الشمندر مع بذور الشيا طريقة رائعة للحفاظ على رطوبة الجسم و إذ تستطيع بذور الشيا امتصاص ما يصل إلى 12 ضعف وزنها من الماء، مما يجعلها خياراً ممتازاً للترطيب. 

عند مزجها مع عصير الشمندر، ستحصل على مشروب لا يساعدك فقط على ترطيب جسمك، بل يمدك أيضاً بالعناصر الغذائية الأساسية. إنه خيار منعش وصحي، خاصة في الأيام الحارة.

 يدعم صحة الجهاز الهضمي

يُقدّم مزيج عصير الشمندر وبذور الشيا فوائد ملحوظة لصحة الجهاز الهضمي فكلاهما مصدران ممتازان للألياف الغذائية و تلعب الألياف دورًا حيويًا في الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة وتخفيف أعراض مثل الإمساك والانتفاخ.

بذور الشيا غنية بشكل خاص بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تمتص الماء وتساعد على تليين البراز، مما يعزز عملية الهضم بالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير الشمندر على النترات ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي، مما يدعم وظائف الجهاز الهضمي بشكل عام. 

مضاد للأكسدة، ومضاد للأورام، ووظيفة بدنية، ونشاط أيضي مزمن .  مجلة علوم وتغذية الأغذية . 

 تنظيم مستوى السكر في الدم

يتميز الشمندر بانخفاض مؤشره الجلايسيمي (وهو مقياس لمدى سرعة رفع الطعام لمستوى السكر في الدم)، مما يجعله خيارًا صحيًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

 علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن المركبات الرئيسية الموجودة في عصير الشمندر، مثل البيتالين والبوليفينولات والنترات الغذائية، قد تدعم تنظيم مستوى السكر في الدم وتساعد على خفض فرط سكر الدم (ارتفاع مستويات السكر في الدم) . 

قد تُساهم بذور الشيا في الحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات فعند نقعها في الماء، تُشكّل مادة هلامية تعمل كحاجز، مما يُؤخر عملية الهضم ويُبطئ إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم.

 إدارة الوزن 

بالنسبة لأي شخص يهدف إلى إنقاص وزنه أو الحفاظ عليه، يمكن أن يكون عصير البنجر مع بذور الشيا مفيدًا.

يُعدّ عصير البنجر منخفض السعرات الحرارية وغنيًا بالعناصر الغذائية، مما يجعله خيارًا صحيًا و قد تُساعد الألياف الغذائية الموجودة في عصير الشمندر على تعزيز الشعور بالشبع، مما يدعم جهود إنقاص الوزن و تُشير الأبحاث إلى أن الألياف الغذائية تُساعد على إنقاص الوزن وتحسين الالتزام بالحمية الغذائية لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يتبعون حميات غذائية منخفضة السعرات الحرارية.

تُعدّ بذور الشيا مصدراً غنياً بالألياف الغذائية، إذ تحتوي كل حصة (28 جراماً) منها على 9.75 جراماً، كما أنها توفر 4.69 جراماً من البروتين لكل حصة ويمكن للألياف الغذائية والبروتين أن يزيدا من الشعور بالشبع، مما قد يؤدي إلى تقليل السعرات الحرارية المتناولة.

طريقة بسيطة لعمل عصير البنجر ببذور الشيا

إضافة عصير الشمندر وبذور الشيا إلى نظامك الغذائي اليومي أسهل مما تتخيل. 

إليك بعض الطرق اللذيذة للاستمتاع بعصير البنجر مع بذور الشيا :

عصير صباحي منعش  ابدأ يومك بنشاط من خلال مزج عصير البنجر، وملعقة أو ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا، مع الفواكه أو الخضراوات المفضلة لديك ، لتحصل على عصير ملون ومنعش بحجم 473 مل. للحصول على قوام كريمي أكثر، انقع البذور لمدة 10 إلى 15 دقيقة، إنها طريقة بسيطة لتنشيط عملية الأيض وتزويد جسمك بالطاقة اللازمة ليومك.

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