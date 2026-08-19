تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf عبر هذا الرابط .. خلال ساعات

مناهج البكالوريا المصرية pdf .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحة تحميلها خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم

حيث أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إتاحة تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf لطلاب الصف الثاني بكالوريا خلال الأسبوع الجاري على الموقع الالكتروني للوزارة .

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلانه في بيان رسمي في جميع وسائل الإعلام .

رابط تحميل مناهج البكالوريا المصرية 2027 يمكن ترقب ظهوره وتفعيله على بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على :

https://moe.gov.eg/ar/elearningenterypage/e-learning/

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf

تحميل مناهج البكالوريا المصرية pdf سيتاح لطلاب البكالوريا المصرية في جميع محافظات مصر ، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بشكل مجاني .

مناهج البكالوريا المصرية

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج البكالوريا المصرية 2027 الجديدة صُممت بصورة واضحة ومتدرجة ومبسطة.

وشدد الوزير على أن اعتماد مناهج البكالوريا المصرية 2027 الجديدة من مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO) ، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة تعزز الثقة الدولية في المناهج المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في منظومة التعليم المصرية.



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تنفذ برنامجا تدريبيا متكاملا للسادة المعلمين وموجهي المواد الدراسية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية ومناهج البكالوريا المصرية 2027 الجديدة المطورة، ورفع جاهزية الكوادر التعليمية للتعامل مع النظام والمناهج الجديدة.

مواد البكالوريا

أولًا: مواد دراسية أساسية إجبارية لجميع المسارات يمتحن فيها جميع الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – التاريخ).

ثانيًا: مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يختار منها الطالب مادة واحدة، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي:

أ‌- مسار الطب وعلوم الحياة: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الفيزياء أو الرياضيات).

ب- مسار الهندسة وعلوم الحاسب: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (الكيمياء أو البرمجة والذكاء الاصطناعي).

ج - مسار الأعمال: يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (المحاسبة أو إدارة الأعمال).

د- مسار الآداب والفنون : يدرس الطالب فيه إحدى المادتين (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية) .

ثالثا: مادة الثقافة المالية وهي مادة غير مضافة للمجموع.

رابعا: نشاط التربية الرياضية لجميع المسارات وهو نشاط إجباري يمتحن فيه الطالب عمليا فقط ولا تضاف درجاته للمجموع.

كما نص القرار على عدم الإخلال بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2025 بشأن نظام البكالوريا المشار إليه والذي تضمن أن تشمل مواد مسارات طلاب الصف الثالث الثانوي بكالوريا على ما يلي:

أ‌- مادة التربية الدينية وهي مادة أساسية لجميع المسارات ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي ويشترط لنجاح الطالب الحصول على مجموع درجات لا يقل عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة.

ب‌- مواد دراسية أساسية تخصصية لكل مسار يدرس الطالب فيها مادتين وتضاف درجاتهما للمجموع الكلي للدرجات:

1- مسار الطب وعلوم الحياة يدرس الطالب فيه مادتي الأحياء (مستوى متقدم)، الكيمياء (مستوى متقدم) .

2- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يدرس الطالب فيه مادتي الرياضيات (مستوى متقدم)، والفيزياء (مستوى متقدم).

3- مسار الأعمال يدرس الطالب فيه مادتي الاقتصاد (مستوى متقدم) ، والرياضيات.

4- مسار الآداب والفنون يدرس الطالب فيه مادتي الجغرافيا (مستوى متقدم) ، والإحصاء.