هشام الدجوي: توقعات بزيادة دعم المواطن على البطاقة التموينية لـ 325 جنيها شهريا

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، عن توقعات بشأن قيمة الدعم المقدم للمواطنين على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الدجوي في تصريحات لقناة صدى البلد، أن قيمة الدعم قد تصل إلى 325 جنيهًا شهريًا للمواطن، موزعة بين دعم للخبز ودعم للسلع التموينية.

225 جنيهًا للخبز

وأشار رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية إلى أن قيمة الدعم المخصصة للخبز قد تصل إلى 225 جنيهًا للمواطن شهريًا، وفقًا للتصور المتوقع لمنظومة الدعم.

100 جنيه للتموين

وأضاف أن المواطن قد يحصل كذلك على 100 جنيه شهريًا لدعم السلع التموينية، ليصل إجمالي قيمة الدعم المتوقعة إلى 325 جنيهًا للمواطن.

إجمالي الدعم 325 جنيهًا

وبحسب التوقعات التي كشف عنها هشام الدجوي، فإن إجمالي ما يحصل عليه المواطن على البطاقة التموينية قد يصل إلى 325 جنيهًا شهريًا، منها 225 جنيهًا للخبز و100 جنيه للسلع التموينية.

وأكد أن هذه الأرقام تأتي في إطار التوقعات المطروحة بشأن شكل منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، في ظل تطوير آليات الدعم وتحسين استفادة المواطنين منه.