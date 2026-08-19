القانون فوق الجميع.. غلق وتشميع صالون حلاقة شهير في المهندسين

قامت الأجهزة التنفيذية بحي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، بغلق وتشميع صالون شهير للحلاقة بمنطقة المهندسين، وذلك لعمله بدون الحصول على رخصة مزاولة نشاط، وذلك خلال حملة تفتيشية موسعة للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والاشتراطات المقررة.

وأفاد مصدر مطلع بمحافظة الجيزة، بأن المرور الميداني للحملة الرقابية شمل عدداً من المحال التجارية بالمنطقة، وأسفر فحص المستندات الخاصة بصالون التجميل والحلاقة عن عدم وجود رخصة إدارة وتشغيل، كما رفض رئيس حي العجوزة أي تدخلات لعدم غلقه ونفذ القانون على الجميع.

وأضاف المصدر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، والتي شملت غلق المكان وتشميعه بالشمع الأحمر، بالإضافة إلى مصادرة عدد من محتوياته وتجهيزاته وفقاً للوائح المنظمة لتراخيص المحال العامة.