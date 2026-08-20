بن خماسة يرفض التسوية ويتمسك بمستحقاته من الإسماعيلي

أكد الإعلامي خالد الغندور، إن تواصل النادي الإسماعيلي مع الجزائري محمد بن خماسة، لاعب الفريق السابق، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته المالية وإنهاء القضية المقامة ضد النادي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، يسعى الإسماعيلي لإنهاء القضية تمهيدًا لرفع إيقاف القيد، بعدما أغلق النادي جميع القضايا السابقة باستثناء قضيتين أمام “فيفا” تخصان بن خماسة والنجوم.

واختتم، يتمسك بن خماسة بالحصول على مستحقاته المالية كاملة، رافضًا فكرة إجراء أي تسوية، على أن تُعقد جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة لمحاولة التوصل إلى حل وإنهاء القضية.