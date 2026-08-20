قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تبرؤ الأوقاف منه.. محمد الجازي يعلن اعتزال العمل الدعوي والكتابة في المجال العام
تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقارى.. وزيرا «العدل» و«التخطيط » يبحثان الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة|صور
رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون بمختلف المجالات والقطاعات
التعليم تنفي إلغاء تقييمات أولى و2 ابتدائي وتؤكد إستمرارها مع الامتحانات شهرية
تنسيق الجامعات2026.. اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
تحرّك برلماني لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من التشهير والابتزاز
تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة
وزير العمل ومحافظ مطروح يسلمان عقود تشغيل لدعم احتياجات محطة الضبعة
شراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الهجرة الدولية لتأهيل 20 طبيب أسنان قياديا
وزير الزراعة يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار ويكشف عن وصول الصادرات لـ9.5 مليون طن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عبدالناصر محمد: شرف كبير الانتماء للزمالك.. والمسئولية كبيرة لتحقيق البطولات وهذه أمنيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنهاء ترميم لوحة رمسيس الثاني في المتحف المصري بالتحرير وفق أحدث المعايير

ترميم لوحة الملك رمسيس الثاني
ترميم لوحة الملك رمسيس الثاني
محمد الاسكندرانى

في إطار أعمال الصيانة الدورية التي ينفذها المتحف المصري بالتحرير للحفاظ على مقتنياته الأثرية، انتهى فريق الترميم بالمتحف من أعمال ترميم وصيانة لوحة من البازلت الأسود للملك رمسيس الثاني، من عصر الدولة الحديثة، والتي كانت معروضة بالمتحف منذ أكثر من مائة عام.

 

تطوير سيناريو العرض المتحفي

وأوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال الترميم تأتي ضمن مشروع تطوير سيناريو العرض المتحفي بالمتحف، وإعادة ترتيب مقتنياته داخل سياقها التاريخي والحضاري والديني الملائم، بما يواكب أساليب العرض المتحفي الحديثة.

وقال إن طول اللوحة يبلغ 240 سم، وعرض 110 سم، وإنها كانت قد عُثر عليها قديمًا في جزئين منفصلين، حيث خضعت في وقت سابق لأعمال تجميع وترميم.

وأضاف الدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير، أنه في إطار إعادة تأهيل اللوحة بما يتلاءم مع سيناريو العرض الجديد، تم نقلها إلى موقعها الحالي بين لوحتين للملك رمسيس الثاني، وإزالة مواد الترميم القديمة واللوح الخشبي الذي كان موضوعًا حولها خلال أعمال الترميم السابقة، ومعالجة الفواصل بين أجزائها، وعرضها بشكل حر، مع توفير إضاءة بانورامية ملائمة تبرز تفاصيلها.

وأكد مدير عام المتحف أن أعمال الترميم نفذها أخصائيو الترميم بالمجلس الأعلى للآثار، وفقًا لبروتوكولات علمية ومعايير فنية معتمدة، موضحًا أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استخدام الأسمنت في ترميم اللوحة عارٍ تمامًا من الصحة، ولم يتم استخدامه في أي من مراحل أعمال الترميم.

وذكر أن الصور المتداولة للوحة تم التقاطها أثناء تنفيذ أعمال الترميم وقبل الانتهاء منها، وبالتالي لا تعكس حالتها النهائية عقب إتمام أعمال الصيانة والترميم.

وتواصل وزارة السياحة والآثار، من خلال المجلس الأعلى للآثار، تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الدورية للمقتنيات الأثرية بالمتاحف، بما يضمن الحفاظ عليها وإتاحتها للزائرين في أفضل صورة، وفق أحدث المعايير العلمية والمتحفية.

المتحف المصري بالتحرير رمسيس الثاني ترميم لوحة الملك رمسيس الثاني الملك رمسيس الثاني متحف التحرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

ترشيحاتنا

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد