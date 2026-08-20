محافظ جنوب سيناء يبحث إعادة اكتشاف «سرابيط الخادم» سياحيًا





بحث اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، سبل تطوير منطقة سرابيط الخادم الأثرية، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التاريخية والسياحية، خلال لقائه عددًا من عواقل ومشايخ مدينة أبو زنيمة، بمقر مجلس المدينة، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبو زنيمة.

واستمع محافظ جنوب سيناء، خلال اللقاء، إلى مطالب مشايخ وعواقل المدينة واحتياجات المواطنين، كما ناقش أوضاع منطقة سرابيط الخادم، التي تُعد من أبرز المواقع الأثرية في جنوب سيناء، لما تتمتع به من أهمية تاريخية وحضارية، وتضم معبد حتحور، ومناجم الفيروز والنحاس، إلى جانب العديد من النقوش والآثار التي توثق جانبًا مهمًا من تاريخ التعدين في مصر القديمة.

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال أهمية الحفاظ على المقومات الأثرية والتاريخية التي تتمتع بها منطقة سرابيط الخادم، والعمل على تطويرها والاستفادة من إمكاناتها السياحية، بما يسهم في وضعها على خريطة المقاصد السياحية بصورة أكبر، وتنشيط الحركة السياحية، ودعم جهود التنمية في مدينة أبو زنيمة، فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية الاستماع إلى مطالب المواطنين والتعرف على احتياجاتهم على أرض الواقع، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الأهالي يمثل محورًا أساسيًا في متابعة ملفات التنمية والخدمات بمختلف مدن المحافظة.

من جانبهم، أعرب مشايخ وعواقل أبو زنيمة عن تقديرهم لحرص المحافظ على عقد اللقاء والاستماع إلى مطالبهم، مؤكدين أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، ومتابعة ما يطرحونه من احتياجات ومطالب.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار اللقاءات الدورية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بعقد لقاءات أسبوعية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الأهالي، والوقوف على احتياجاتهم، ومتابعة اللازمة للعمل على تلبيتها.