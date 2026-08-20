عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأفصى

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اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت محافظة القدس،في بيان اليوم ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، وأدّوا جولات استفزازية في باحاته.

وأضافت أن قوات الاحتلال تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى وتدقق في هوياتهم الشخصية.

و في السياق أصيب شاب، اليوم الخميس، جراء اعتداء المستوطنين عليه في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية.

وأفادت "وفا" بإصابة شاب باعتداء مستوطنين عليه أثناء عمله في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.