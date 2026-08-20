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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير مالية الكويت يبحث مع نظيره السوداني الخطط الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة

وزير مالية الكويت يبحث مع نظيره السوداني الخطط الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة
وزير مالية الكويت يبحث مع نظيره السوداني الخطط الكفيلة بتنمية العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة
أ ش أ

استقبل وزير المالية الكويتي، أ.د.يعقوب الرفاعي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، د.جبريل إبراهيم، بحضور عدد من المسئولين في وزارتي المالية والخارجية وممثلين عن سفارة جمهورية السودان لدى دولة الكويت.

ووفقا لوزارة المالية الكويتية، اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والخطط الكفيلة لتنميتها خلال الفترة المقبلة، كما تم تبادل الآراء حول عدد من المواضيع المالية والاقتصادية التي تجمع البلدين والحرص على التعاون المستقبلي في عدد من المجالات ذات الأولوية.

وأضافت أن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني ضمن وفد حكومي من جمهورية السودان إلى دولة الكويت.

وزير المالية الكويتي أديعقوب الرفاعي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان دجبريل إبراهيم سفارة جمهورية السودان لدى دولة الكويت

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