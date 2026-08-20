وصول حاملة الطائرات الأمريكية «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط خلفًا لـ"أبراهام لينكولن"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن وصول حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط، أمس الأربعاء.

وكانت شبكة «سي بي إس نيوز» قد أفادت في وقت سابق بأن «يو إس إس جورج واشنطن» تتجه إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن»، التي أعرب أفراد من عائلات أفراد طاقمها عن قلقهم إزاء تدهور حالتهم النفسية بعد مهمة استمرت قرابة تسعة أشهر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان مقتضب نشرته على منصة «إكس»، أن الحاملة «تعمل في الشرق الأوسط ضمن عملية انتشار مقررة»، وذلك بعد وصولها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية يوم الثلاثاء.

وتأتي مهمة الحاملة في وقت أُثيرت فيه شكاوى بشأن الظروف الصحية والإمدادات الغذائية خلال فترة انتشار «أبراهام لينكولن»، التي امتدت لفترة أطول بكثير من مدة الانتشار المعتادة، والبالغة نحو ستة أشهر في البحر.