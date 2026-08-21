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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية قرب جزر الكوريل المتنازع عليها

اليابان
اليابان
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن اليابان تحتج على تجارب صاروخية روسية مقررة قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها.

وفي وقت سابق صعّدت كوريا الشمالية لهجتها تجاه اليابان، محذرة من تداعيات ما وصفته بمحاولات طوكيو توسيع قدراتها العسكرية، ومهددة برد عسكري قالت إنه قد يكون «مدمرًا وفوريًا» في حال اعتبرت بيونج يانج أن اليابان تجاوزت خطوطًا حمراء تمس أمنها.

وجاء التهديد على لسان كيم يو جونج، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والتي تشغل منصبًا بارزًا في قيادة حزب العمال الكوري. وقالت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن بيونج يانج تراقب عن كثب التحركات اليابانية المتعلقة بتطوير القدرات العسكرية، معتبرة أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحذرت كيم يو جونج من أن اتخاذ اليابان، بحسب وصفها، «الخيار الخاطئ» سيجعلها عرضة لضربة عسكرية «يصعب النجاة منها»، في أقوى تحذير يصدر من مسؤول كوري شمالي رفيع تجاه طوكيو في الآونة الأخيرة.

وتزامنت التصريحات مع انتقادات بيونج يانج لخطة الدفاع اليابانية، ولا سيما توجه طوكيو إلى تعزيز قدراتها العسكرية وتطوير منظومات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من بينها الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيها لمواجهة ما تعتبره تهديدات متزايدة في محيطها الإقليمي.

اليابان القاهرة الإخبارية كيم جونج أون

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