فتح أبواب عمل للشباب وذوي الهمم.. ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة

في مستهل جولة وزير العمل بمحافظة الغربية، سلّم حسن رداد، وزير العمل، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عددًا من عقود العمل وشهادات التدريب، في إطار جهود الدولة لفتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

دعم شباب المصنعين

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الغربية لوزير العمل، صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، في مستهل جولة الوزير بالمحافظة، والتي تتضمن عددًا من الفعاليات المرتبطة بملفات التشغيل والتدريب والتمكين، وذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العمل والمحافظة لدعم أبناء الغربية وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.

وشهدت الفعاليات تسليم عقود عمل لراغبي العمل في خطوة جديدة لفتح أبواب العمل أمام الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، إلى جانب تسليم مجموعة من العقود ضمن برنامج "التدريب من أجل التشغيل"، بما يعكس توجه الدولة نحو ربط برامج التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وتحويل المهارات التي يكتسبها الشباب إلى فرص عمل مباشرة.كما شهدت الفعاليات تسليم عقود عمل للأشخاص ذوي الهمم، تأكيدًا على اهتمام الدولة بتمكينهم ودمجهم في سوق العمل، وإتاحة فرص متكافئة أمامهم، بما يرسخ مبدأ أن سوق العمل المصري يتسع للجميع، وأن تمكين الأشخاص ذوي الهمم يمثل حقًا أصيلًا وواجبًا مجتمعيًا وتنمويًا... وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، تم تسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الخاص بتمكين المرأة المعيلة إلى عدد من المتدربات، إلى جانب تفقد معرض لبعض مخرجات البرنامج التدريبي، في نموذج يعكس قدرة التدريب على تحويل المهارات إلى فرص حقيقية للدخل والعمل والإنتاج، بما يدعم استقرار الأسرة ويحسن مستوى معيشة أفرادها.

تحسسن وتبادل الخبرات

وأكد وزير العمل أن هذه الفعاليات تجسد نهجًا متكاملًا تتبناه الوزارة، يقوم على التشغيل والتدريب والتمكين والدمج والحماية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعامل مع التدريب باعتباره مجرد شهادة، وإنما باعتباره طريقًا مباشرًا إلى فرصة عمل، كما أن تمكين المرأة المعيلة ودمج الأشخاص ذوي الهمم يأتيان في صميم جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من فرص العمل اللائق..وأشار الوزير إلى أن الحضور الميداني والتنسيق المستمر مع المحافظات يمثلان أحد أهم محاور عمل وزارة العمل، للتعرف على الاحتياجات الفعلية للمواطنين وأصحاب الأعمال، وسرعة التعامل مع التحديات، مؤكدًا أن دعم الاستثمار وحماية حقوق العمال وجهان لعملة واحدة، وأن استقرار علاقات العمل وتوفير بيئة آمنة ولائقة يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد وزير العمل أهمية تكثيف الجهود والتواجد بشكل أكبر وأوسع داخل مواقع العمل والإنتاج، للتوسع في تطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وصحية، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وحماية أدوات ومقومات الإنتاج.وهدفنا هنا الانتقال المستمر إلى التواجد الميداني المستمر .

تعزيز الامان والاستقرار الوظيفي

كما شدد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يرسخ منظومة متوازنة لعلاقات العمل، بما يعزز الأمان والاستقرار الوظيفي للعمال، ويحفظ حقوق طرفي الإنتاج... وأوضح أن القانون في الوقت نفسه يهيئ بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، من خلال تحقيق التوازن بين حماية العامل وتشجيع أصحاب الأعمال على التوسع والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص في ملف التدريب من تحل التشغيل ..وأكد الوزير أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واضحة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية. وأشار إلى حرص وزارة العمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة، وتوفير الرعاية اللازمة لها ولأسرها، بما يضمن حياة كريمة واستقرارًا اجتماعيًا أفضل.

ومن جانبه، رحب اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بزيارة وزير العمل، مؤكدًا أن المحافظة حريصة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الوزارة في ملفات التدريب والتشغيل ودعم العمالة وتمكين الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن ما شهدته الفعاليات اليوم لا يمثل مجرد تسليم شهادات أو عقود، وإنما نتائج حقيقية لجهود الدولة في تحويل التدريب إلى مهارة، والمهارة إلى فرصة عمل وحياة أفضل، مؤكدًا أن قوة الغربية الحقيقية تكمن في أبنائها وسواعدهم وقدرتهم على العمل والإنتاج.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد وزير العمل ومحافظ الغربية، في ختام الفعاليات، أهمية استمرار التكامل بين مؤسسات الدولة وأصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع؛ بما يضمن توسيع قاعدة فرص العمل، وتطوير مهارات الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أن العمل والتدريب والتمكين ليست ملفات منفصلة، وإنما حلقات متكاملة في بناء الإنسان ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما شهدت الفعاليات تكريم الوزير، بتسليمه درعي تكريم مهديين من رابطة أصحاب صناعات النسيج وجمعية مستثمري ومصدري مدينة المحلة الكبرى، تقديرًا لجهود التعاون والتنسيق المشترك، ودعم ملفات العمل والتشغيل والتدريب بمحافظة الغربية..كما بدأت الفعاليات بكلمة لمدير مديرية عمل الغربية نهاد عبدالمعطي أكد خلالها على جهود المديرية بالتعاون مع لمحافظة في تنفيذ اهداف الوزارة.