هرب من المنزل بحثًا عن الأمان.. حكاية طفل شبرا الخيمة الذي عثر عليه داخل حديقة بالقاهرة

في لحظة لم تتوقعها أسرته، خرج طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من منزل عائلته في شبرا الخيمة، دون أن يخبر أحدًا، لتبدأ رحلة بحث عن الصغير استمرت منذ يوم 17 أغسطس.



والدة الطفل، التي انتابها القلق بعدما طال غيابه، توجهت إلى قسم شرطة أول شبرا الخيمة وحررت بلاغًا بتغيب نجلها، لتتحرك الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات اختفائه وتحديد مكان وجوده.



وبعد جهود مكثفة، قادت التحريات إلى مفاجأة، فالطفل لم يكن بعيدًا في محافظة أخرى، وإنما عُثر عليه داخل إحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة.



وبسؤاله، كشف الطفل عن سبب تركه منزل أسرته، مؤكدًا أنه قرر المغادرة بسبب ما وصفه بسوء معاملة أهله له، في محاولة منه للابتعاد عن المنزل.



وبعد الاطمئنان على حالته، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الطفل إلى والدته، مع أخذ التعهد عليها بحسن رعايته والاهتمام به، لتنتهي رحلة الطفل التي بدأت بخروجه من منزل أسرته وانتهت بالعثور عليه في إحدى حدائق القاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، بتغيب نجلها "10 سنوات" عقب خروجه من مسكنه الكائن بدائرة القسم، بتاريخ 17 الجارى.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد الطفل بإحدى الحدائق العامة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، وبسؤاله أقر بتركه منزل أهله لسوء معاملتهم له.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.