توتنهام يعلن التعاقد مع البرازيلي سافينيو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع البرازيلي سافينيو قادماً من مانشستر سيتي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن سافينيو جاء مقابل مبلغ أولي يُقدّر بـ75 مليون جنيه إسترليني (102 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات خلال هذا الصيف إلى أكثر من 400 مليون دولار.

وقال سافينيو: "استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني سعيدٌ للغاية لوجودي هنا، إنها فرصة رائعة في نادٍ عريق مع أحد أفضل المدربين في العالم".

وتابع: "بمجرد أن تحدثت مع المدرب (روبرتو دي زيربي)، عرفتُ أن عليّ الانضمام، أخبرني أنه يريد مساعدتي للوصول إلى أعلى المستويات، وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك معاً، كفريق واحد".

وينضم إلى توتنهام الجناح البرازيلي الدولي الشاب، البالغ من العمر 22 عاماً، والذي يتميز بمهارته وسرعته، بعد موسمين قضاهما مع مانشستر سيتي.

لعب سافيو 84 مباراة مع مانشستر سيتي، مسجلاً سبعة أهداف، وكان ضمن الفريق الذي حقق ثنائية الكأس المحلية في وقت سابق من هذا العام، حيث فاز سيتي بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ولم يتمكن سافينيو البالغ 22 عاماً من فرض نفسه أساسياً ضمن تشكيلة سيتي خلال موسمين، لكن "سبيرز" يأمل في أن يضيف السرعة والإبداع إلى خطه الهجومي بعد أن نجا بصعوبة من الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

وساعد التأثير الذي أحدثه المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي في نهاية الموسم الماضي توتنهام على تفادي الهبوط إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" للمرة الأولى منذ 49 عاماً.

لكن ثورة المدرب المدعومة بإنفاق كبير لإعادة تشكيل الفريق، بدأت بشكل كارثي مع خسارة أمام برينتفورد 0-3 في المرحلة الافتتاحية من الموسم الجديد للدوري.

وينضم سافينيو إلى الصفقات البارزة الأخرى، المتمثلة في البرتغالي ماتيوس فرنانديش والإيطالي ساندرو تونالي والهولندي يان بول فان هيكه.

كما وصل كل من الأرجنتيني ماركوس سينيسي والاسكتلندي أندي روبرتسون والسلوفاكي مارتن دوبرافكا في صفقات انتقال حر.

وقال دي تزيربي "سافيو لاعب يمنح الفريق الحيوية والخيال (الإبداعي) والجودة في المراكز الجانبية. يمتلك الشجاعة لمواجهة المدافعين والقدرة على تغيير مجرى المباريات بإبداعه".

وأضاف "نحن سعداء للغاية بانضمامه إلينا، وأتطلع إلى العمل معه ومساعدته على مواصلة التطور، ورؤية شخصيته تنعكس داخل الفريق".

وبحسب التقارير، يمكن أن يحصل "سيتيزينس" على ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني (13.6 مليون دولار) إضافية، على شكل مكافآت وحوافز.

ومن المرجح أيضاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاملات بين الناديين، إذ يبدو أن المهاجم المصري عمر مرموش في طريقه إلى مغادرة مانشستر باتجاه شمال لندن قبل إغلاق سوق الانتقالات الأسبوع المقبل.

وكان سافينيو قد انضم إلى سيتي قادماً من تروا الفرنسي، أحد الأندية التابعة لمجموعة الأندية التي يسيطر عليها ملاك مانشستر سيتي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عام 2024.

وبرز اسمه خلال فترة إعارة لافتة مع جيرونا الإسباني، أحد أندية مجموعة "سيتي فوتبول غروب"، لكنه فشل حتى الآن في تكرار هذا المستوى في إنجلترا.