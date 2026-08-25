اصابة مسن بلدغة عقرب بمركز الفرافرة ونقله للمستشفى لتلقي العلاج

شهدت قرية الكفاح بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، إصابة مواطن يبلغ من العمر 68 عامًا، إثر تعرضه للدغة عقرب داخل منزله، في واقعة أثارت حالة من القلق بين أفراد أسرته.

وتلقت غرفة التحكم الرئيسية بمديرية الشؤون الصحية بالوادي الجديد بلاغًا يفيد بتعرض المواطن بسيوني علي محمد بشر، 68 عامًا، للدغة عقرب في القدم اليسرى، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة ونقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع للفحوصات والإجراءات الطبية المقررة.

وأفادت البيانات الصحية بأن حالة المصاب متوسطة ومستقرة، ويخضع للمتابعة الطبية داخل المستشفى، مع تقديم العلاج اللازم وفقًا لحالته الصحية.

وأكدت بيانات مركز التحكم الرئيسي أن الحادث أسفر عن إصابة واحدة فقط، دون تسجيل أي حالات وفاة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة حالة المصاب لحين تحسنها واستقرارها بشكل كامل.