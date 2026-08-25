أردوغان يتحدى إسرائيل: لن نتخلى عن جيراننا ونحدد سياستنا بأنفسنا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها الرامية إلى إحلال السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن أنقرة لن تتراجع عن دعم استقرار دول الجوار وتعافيها، رغم اعتراض بعض الأطراف أو مخاوفها من تداعيات هذه التحركات.

وقال أردوغان، في خطاب اليوم الثلاثاء، إن تركيا لن تتخلى عن مساعيها لإرساء السلام بسبب أطراف لا ترغب في ذلك أو تشعر بالقلق منه، كما لن تتراجع عن دعم دول الجوار في مواجهة ما وصفها بـ «شبكات الجريمة التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء».

وشدد الرئيس التركي على أن السياسة الخارجية لبلاده يحددها الشعب التركي وحده، قائلًا إن «لا جهة أخرى غير الشعب» تملك حق رسم مسار السياسة الخارجية التركية أو وضع حدود لتحركاتها.

وأضاف أن أنقرة ستواصل تحركاتها الإقليمية بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، ولن تسمح لأي طرف خارجي بالتأثير في توجهاتها أو تحديد خياراتها السياسية.

وتأتي تصريحات أردوغان في ظل تصاعد التوتر بين تركيا وإسرائيل بشأن الوجود العسكري التركي المحتمل في سوريا، بعدما شنت إسرائيل في 18 أغسطس غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، مبررة ذلك بما وصفته بوجود عسكري تركي في القاعدة يمثل تهديدًا لأمنها.

ورفضت تركيا اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استعداد أنقرة لنشر قوات عسكرية في قاعدة جوية سورية، ووصفتها بأنها «مزاعم باطلة» تهدف إلى تبرير الضربات الإسرائيلية على سوريا.

وتتهم دمشق إسرائيل بمواصلة خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال التوغل في الجنوب السوري وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي وقصف مدفعي، فيما تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات.