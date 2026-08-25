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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أهلي جدة وأوكلاند النيوزيلندي غدا في كأس إنتركونتيننتال

طاقم تحكيم مصري
طاقم تحكيم مصري

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ثقته في التحكيم المصري، بإسناد إدارة المواجهة المرتقبة بين فريقي أهلي جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ووصل طاقم الحكام المصري إلى المملكة العربية السعودية، وأصبح جاهزا لإدارة المباراة المقرر إقامتها غدا /الأربعاء/، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويعاون أمين عمر كل من، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه مساعدين، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع، كما يضم الطاقم محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو المساعد "فار"، ويعاونه طارق مجدي.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لاستمرار حضور التحكيم المصري في المحافل الدولية الكبرى، والثقة التي يحظى بها الحكام المصريون من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أهلي جدة السعودي أوكلاند سيتي النيوزيلندي

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