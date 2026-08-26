خبير تكنولوجيا يحذر من الترندات المصطنعة وتأثيرها على الرأي العام

حذر الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، من خطورة الترندات المصطنعة التي تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن بعض الاتجاهات المتصدرة للمشهد الرقمي لا تكون عفوية، وإنما تقف وراءها عمليات منظمة تستهدف التأثير في الرأي العام وتوجيه سلوك المستخدمين.

وقال عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الترندات قد تظهر أحيانا بصورة طبيعية نتيجة تفاعل المستخدمين مع محتوى جذاب، إلا أن هناك ترندات أخرى يجري إعدادها بصورة متعمدة من خلال الاستفادة من خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي والحسابات المؤثرة.

وأضاف: «في ترندات بتطلع بالصدفة، والخوارزميات بتحب المحتوى الجاذب والمحتوى العاطفي، والناس اللي بتصنع ترندات فاهمة الكلام دا».

وأشار إلى أن صناعة الترند أصبحت تعتمد على مجموعة من الأدوات الرقمية، من بينها الحسابات الوهمية والبوتات والحسابات التي يتم إنشاؤها أو تشغيلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بحسابات مؤثرين أو استغلال حسابات عامة تم اختراقها.

وتابع: «صناعة الترند دي قصة تانية، بتبقى قائمة على فهم الخوارزميات، قائمة على التلاعب بالخوارزميات، قائمة على سرديات تم هندستها».