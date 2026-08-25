قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
حبس المتهم بالتعدي على فردي أمن التجمع 4 أيام على ذمة التحقيقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الفران كلت تحويشة عمرها.. سيدة هندية تشعل السوشيال ميديا

فلوس اكلتها
فلوس اكلتها
اسماء محمد

 أصيبت امرأة في شمال الهند بالذهول بعد أن اكتشفت أن الفئران قد قضموا جزءًا كبيرًا من مبلغ يقارب 1.2 مليون روبية هندية كانت قد ادخرته سرًا لسنوات لشراء مجوهرات ذهبية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وبحسب ما ورد في موقع " gulfnews" كانت المرأة، من مدينة جوندا في ولاية أوتار براديش، تدخر مبالغ صغيرة من المال منذ عام 2019 دون إخبار زوجها وتخزن النقود في صندوق في المنزل.

على  مر السنين، نمت المدخرات لتصل إلى ما يقارب 12 لاخ روبية، أو 1.2 مليون روبية و كانت تخطط لاستخدام المال لشراء مجوهرات ذهبية، وكانت تعتقد أن النقود مخزنة بأمان.

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي العالمية يُظهر امرأة وزوجها وهما يفرزان الأوراق النقدية التالفة بعد أن تناولتها الفئران  وحاول الزوجان فصل الأوراق النقدية التي بدت قابلة للاستخدام عن تلك التي تضررت بشدة.

لم يتضح على الفور مقدار الأموال التي يمكن استردادها في نهاية المطاف، على الرغم من أن التقارير ذكرت أن جزءًا كبيرًا من المدخرات قد تلفت.

الفئران الفلوس سيدة هندية المجوهرات السوشيال ميديا المدخرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد