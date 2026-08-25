الفران كلت تحويشة عمرها.. سيدة هندية تشعل السوشيال ميديا

أصيبت امرأة في شمال الهند بالذهول بعد أن اكتشفت أن الفئران قد قضموا جزءًا كبيرًا من مبلغ يقارب 1.2 مليون روبية هندية كانت قد ادخرته سرًا لسنوات لشراء مجوهرات ذهبية، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

وبحسب ما ورد في موقع " gulfnews" كانت المرأة، من مدينة جوندا في ولاية أوتار براديش، تدخر مبالغ صغيرة من المال منذ عام 2019 دون إخبار زوجها وتخزن النقود في صندوق في المنزل.

على مر السنين، نمت المدخرات لتصل إلى ما يقارب 12 لاخ روبية، أو 1.2 مليون روبية و كانت تخطط لاستخدام المال لشراء مجوهرات ذهبية، وكانت تعتقد أن النقود مخزنة بأمان.

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي العالمية يُظهر امرأة وزوجها وهما يفرزان الأوراق النقدية التالفة بعد أن تناولتها الفئران وحاول الزوجان فصل الأوراق النقدية التي بدت قابلة للاستخدام عن تلك التي تضررت بشدة.

لم يتضح على الفور مقدار الأموال التي يمكن استردادها في نهاية المطاف، على الرغم من أن التقارير ذكرت أن جزءًا كبيرًا من المدخرات قد تلفت.