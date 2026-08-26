مروة عبد المنعم: اعتذرت عن مسرحية سما في البداية.. وإبني أقنعني

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن تفاصيل موافقتها على مسرحية «سما»، وحصولها من خلالها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح القومي.

وقالت مروة عبد المنعم في تصريحات خاصة: «اعتذرت عن مسرحية «سما» في البداية، فقد كنت متخوفة ورافضة العودة إلى المسرح بعد توقف عامين، ولكن المخرج أيمن مصطفى حاول إقناعي، وتحدث مع ابني، وهو بدوره قام بإقناعي.

وبعد قراءتي للمسرحية، وأعجبت بالفكرة والنص، ووجدت به مساحة لإثبات قدراتي كممثلة، حيث يحتوي النص على مساحات تمثيلية كبيرة، فقد كان بمثابة تحدٍ بالنسبة لي»

وحصلت مروة عبد المنعم على حائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح عن دورها في مسرحية سما، كما حظت على إشادات نقدية وجماهيرية عديدة بسبب أدائها في المسرحية.