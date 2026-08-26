قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف يهدي الرئيس السيسي مجموعة من الكتب
وزير الري بمؤتمر الأمم المتحدة: مصر من أكثر دول العالم التي تعاني ندرة المياه
احتفالية ذكرى المولد النبوي.. أسامة الأزهري: الرحمة مفتاح الدين وتطهير القلوب من الكراهية
كتاب «الشمائل النبوية المحمدية» هدية للرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي
الرئيس السيسي: القوات المسلحة على أتم الجاهزية للدفاع باقتدار عن مصر
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي يشارك في الاحتفال بذكرى المولد النبوي.. و 7 توجيهات عاجلة للحكومة
بعد تكريمه من الرئيس.. رئيس جامعة الأزهر السابق: وسام العلوم والفنون شرف لي
بآيات من الذكر الحكيم.. بدء احتفالية المولد النبوي بحضور الرئيس السيسي
أطمئنكم .. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال الأوقاف بالمولد النبوي الشريف
الرئيس السيسي: قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد للدفاع عن أمننا القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مروة عبد المنعم: اعتذرت عن مسرحية سما في البداية.. وإبني أقنعني

مروة عبد المنعم
مروة عبد المنعم
أحمد البهى

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن تفاصيل موافقتها على مسرحية «سما»، وحصولها من خلالها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان المسرح القومي.

وقالت مروة عبد المنعم في تصريحات خاصة: «اعتذرت عن مسرحية «سما» في البداية، فقد كنت متخوفة ورافضة العودة إلى المسرح بعد توقف عامين، ولكن المخرج أيمن مصطفى حاول إقناعي، وتحدث مع ابني، وهو بدوره قام بإقناعي.

وبعد قراءتي للمسرحية، وأعجبت بالفكرة والنص، ووجدت به مساحة لإثبات قدراتي كممثلة، حيث يحتوي النص على مساحات تمثيلية كبيرة، فقد كان بمثابة تحدٍ بالنسبة لي»

وحصلت مروة عبد المنعم على حائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي للمسرح عن دورها في مسرحية سما، كما حظت على إشادات نقدية وجماهيرية عديدة بسبب أدائها في المسرحية.

الفنانة مروة عبد المنعم مروة عبد المنعم سما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

بيزيرا

خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

مصطفى شوبير

إعلامي: الأهلي يرفض طلب مصطفى شوبير بشأن تجديد عقده

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

بيزيرا

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

ترشيحاتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الصيني

استطلاع "جلوبال تايمز".. مصر تحظى بصورة إيجابية واسعة في الصين كـ"دولة صديقة وشريك استراتيجي"

ارشيفي

الحرس الثوري: إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تقاسم عائدات الشحن عبر مضيق هرمز

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

384 مفقودا جراء فيضانات نيبال بينهم 291 أجنبيا

بالصور

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟
تأثير الكرياتين على القوة والذاكرة.. هل يفيد العضلات والدماغ معًا؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟
فوائد ماء القرنفل للمعدة.. هل يخفف الانتفاخ وعسر الهضم؟

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون في التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة
طريقة عمل كيك البرتقال الهشة والمظبوطة

فيديو

علاقة بلوجر شهير بخادمته

علاقة عاطفية تنتهي باتهام بالسرقة.. ماذا حدث بين الخادمة والبلوجر؟

حادثة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية في أسبوعين.. 43 بين مصاب ووفاة في حادثين مروّعين بالدواويس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد