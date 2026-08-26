"موانئ": إضافة خدمة شحن "RC2" لميناء جدة الإسلامي يعزز حضور السعودية على خارطة النقل البحرى الدولى

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، إضافة خدمة الشحن الجديدة RC2 التابعة لشركة "one" إلى ميناء جدة الإسلامي.

وقالت الهيئة، فى بيان عبر منصة "إكس" أوردته قناة "الإخبارية السعودية"، :"إن الخدمة تعمل على تعزيز ربط ميناء جدة الإسلامى بموانئ الصين والأردن ومصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1643 حاوية قياسية للإسهام فى تعزيز حضور المملكة على خارطة النقل البحرى الدولى".

وأضافت أن الخدمة الجديدة تأتى ضمن جهود موانئ لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، وتماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.