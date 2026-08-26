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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يسلم سماعات أذن وأطرافاً صناعية وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتسليم 33 وسيلة مساعدة للحالات المستحقة بالمركز الشامل للتأهيل الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة شملت سماعات أذن وأطرافاً صناعية وكراسي متحركة، من بينها كرسيان مزودان برباط صليبي، وذلك بدعم من مؤسسة أرض الخير للتنمية بالتعاون مع مؤسسة “بوابتك للخير”، وأيضاً ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الإدارة المركزية للتربية الخاصة ووزارة الاتصالات. 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة لهم. 

وبحضور النائب هلال الدندراوى، عضو مجلس النواب، وربيع أبو يوسف، مدير مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر محمد، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وناصر حسن، رئيس مؤسسة أرض الخير بأسوان، بالإضافة إلى لفيف من القيادات التنفيذية ومسئولى المؤسسات والجمعيات الأهلية والخيرية. 

محافظ أسوان: هذه المساعدات حق أصيل وليس منحة 

أكد المهندس عمرو لاشين أن توفير هذه المساعدات يأتى انطلاقاً من الحرص على تلبية احتياجات أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشدداً على أن دعمهم ورعايتهم حق أصيل كفله لهم الدستور، موجهاً خالص شكره لكل المؤسسات والجمعيات والجهات التي ساهمت في توفير هذه المساعدات للتخفيف عن كاهل أبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة.   

 

المحافظ يستمع لمطالب ذوى الاحتياجات الخاصة 

وحرص المهندس عمرو لاشين خلال الفعاليات على الاستماع بشكل مباشر إلى مطالب واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة الحاضرين، مؤكداً أن التواصل معهم والتعرف على احتياجاتهم يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، موجهاً المسئولين المعنيين بسرعة بحث مطالبهم والعمل على تلبيتها وفقاً للإمكانات والضوابط المنظمة. 

التوسع في الدعم.. وحياة كريمة

ووجه المهندس عمرو لاشين بضرورة مواصلة تكثيف التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والتوسع في توفير الأجهزة والمستلزمات المساعدة للحالات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تمكين ذوي الهمم والإحتياجات الخاصة وتحسين جودة حياتهم.

تؤكد محافظة أسوان استمرارها في دعم وتمكين ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها، مع مواصلة توسيع الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يترجم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى خدمات ملموسة، ويعزز جهود الدولة في توفير حياة كريمة تليق بهم وتضمن لهم الرعاية والدعم والاندماج المجتمعي.

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