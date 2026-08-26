قافلة إيد واحدة بأسيوط.. تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مبادرة "إيد واحدة" التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع محافظة أسيوط، وبمشاركة عدد من مؤسسات التحالف، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات والمساعدات الإنسانية والطبية والاجتماعية والتنموية بالمجان لأهالي قرية مسرع والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بمدرستي مسرع الابتدائية والإعدادية ومركز شباب مسرع التابعين لمركز أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية والتوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، ومن جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتور حاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، وعمرو مجدي، مدير البرامج، وبسنت محمود، مدير مكتب رئيس اللجنة الفنية ، والدكتور مصطفى محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومسئولي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في القافلة، وعدد من القيادات الشعبية وأهالي القرية، حيث حرص المحافظ والسفيرة نبيلة مكرم على تفقد مختلف الخدمات والأنشطة التي تقدمها القافلة للمواطنين، والاطمئنان على انتظام العمل وحصول المستفيدين على الخدمات بالمجان.

وأكد اللواء محمد علوان أن تنظيم القافلة الشاملة بقرية مسرع يأتي في إطار حرص الدولة على الوصول بالخدمات والمساعدات إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بالدور الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته في دعم جهود الدولة وتوفير الرعاية والخدمات للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا استمرار المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن القافلة تمثل نموذجًا للتكامل بين أجهزة الدولة والتحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال تقديم خدمات متنوعة في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أهمية استمرار مثل هذه القوافل في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن قافلة "إيد واحدة" تأتي امتدادًا لجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الوصول بالخدمات والدعم إلى مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والاجتماعية والتنموية والمساعدات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات الصحية بالمحافظات، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

وأعربت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديرها للتعاون والتنسيق مع محافظة أسيوط، مؤكدة أهمية القوافل الشاملة في الوصول المباشر إلى المواطنين وتقديم خدمات متنوعة في مكان واحد، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن العمل الأهلي يمثل شريكًا أساسيًا في مساندة جهود الدولة وتحقيق التنمية المنشودة.

وانطلقت فعاليات القافلة من مدرسة مسرع الابتدائية، ثم مركز شباب مسرع، حيث تفقد المحافظ والسفيرة مختلف الخدمات المقدمة، واطلعا على ما تتضمنه القافلة من تدخلات متنوعة تستهدف خدمة أهالي القرية بالمجان.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم عيادات طبية في عدد من التخصصات، من بينها الجلدية، والأطفال، والأنف والأذن، والباطنة، والعظام، والصدرية، والنساء والتوليد، إلى جانب خدمات طبية متخصصة لكبار السن من خلال وحدة طب المسنين، في تخصصات العظام والعلاج الطبيعي والجلدية والباطنة، فضلًا عن تنظيم قافلة شاملة للعيون وقوافل للرمد لخدمة أهالي القرية.

كما تضمنت القافلة توفير صيدليات لصرف الأدوية والعلاجات بالمجان، وتوزيع الملابس المجانية، وتقديم الألعاب والهدايا للأطفال، إلى جانب توفير مساعدات غذائية متنوعة للأسر الأولى بالرعاية وتوصيلها إلى منازل المستحقين.

وتضمنت الخدمات كذلك استقبال طلبات إجراء عمليات القلب والقدم السكري والعيون، وتسليم كراسي متحركة، واستقبال طلبات الحصول على الأجهزة التعويضية، إلى جانب تلقي طلبات التمكين الاقتصادي والحالات الإنسانية، واستقبال وتوعية وتلقي طلبات الغارمين، فضلًا عن توفير مكتبة ترفيهية للأطفال وتنظيم ورش توعوية حول البيئة الزراعية.

وخلال جولتهما، حرص المحافظ والسفيرة على الاستماع إلى المواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم، حيث أعرب الأهالي عن سعادتهم بتنظيم القافلة الشاملة، مؤكدين أنها جاءت في توقيت مناسب وأسهمت في توفير العديد من الخدمات الطبية والإنسانية والاجتماعية لهم بالمجان، معربين عن تقديرهم لجهود الدولة والتحالف الوطني في دعم الأسر الأولى بالرعاية والوصول بالخدمات إلى المواطنين داخل قراهم.

وتأتي القافلة ضمن الجهود المستمرة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويعزز مظلة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها في مختلف أنحاء الجمهورية.