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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب عماد الغنيمي: توجيهات الرئيس لضبط الأسواق تؤكد المتابعة المستمرة لاحتياجات المواطنين

النائب عماد الغنيمي
النائب عماد الغنيمي
ماجدة بدوى

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة ضبط الأسواق بشكل مستمر، وتعزيز المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، تعكس متابعة دقيقة ومستمرة من القيادة السياسية لأوضاع الأسواق واحتياجات المواطنين.


وأشاد الغنيمي بتوجيهات الرئيس بضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، بما يسهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة تتوافق مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، ويعزز جهود الدولة في مواجهة أي محاولات للمغالاة أو استغلال المواطنين.


وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في المنافذ الحكومية يمثل خطوة مهمة لضمان توافر السلع الأساسية بصورة مستمرة، وإتاحة بدائل أمام المواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق التوازن داخل الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار.


وأكد أن توجيه الرئيس بإفادته بما يتحقق على أرض الواقع بصفة منتظمة يعكس حرص القيادة السياسية على تحويل التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة، ومتابعة نتائجها ميدانيًا، بما يضمن وصول آثارها الإيجابية إلى المواطنين في مختلف المحافظات والمراكز.

وأشار الغنيمي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار الرقابة على الأسواق، والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وسرعة التعامل مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات، بما يحافظ على استقرار الأسواق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد على أن توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة يمثل أولوية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تحمل رسالة واضحة بضرورة استمرار العمل على حماية المواطن وضمان توافر احتياجاته الأساسية في جميع أنحاء الجمهورية.

النائب عماد الغنيمي الحكومية ضبط الأسواق

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