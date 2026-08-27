إم جي 07 تقطع مدى يصل إلى 845 كم/ساعة | صور

أعلنت شركة إم جي عن طرازها الجديد إم جي 07 ، وتنتمي 07 لفئة السيارات السيدان الكوبيه، ويمكنها قطع مدى 845 كم/ساعة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

إم جي 07 السيدان الكهربائية

أبعاد إم جي 07 السيدان الكهربائية

تأتى سيارة إم جي 07 في سوق السيارات بطول 4886 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1478 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2825 مم .

إم جي 07 السيدان الكهربائية

مواصفات إم جي 07 السيدان الكهربائية

زودت سيارة إم جي 07 بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط إضاءة أمامي ممتد بعرض السيارة، ومصابيح بتصميم نحيف، وبها غطاء محرك بتصميم صدفي مدمج، وتوفر السيارة صندوق أمتعة أمامياً بسعة 168 لتر، وبها أبواب دون إطارات، ومقابض شبه مخفية، وبها جانب جنوط ثنائية اللون وكليبرات مكابح باللون الأصفر، وفي الخلف يمتد شريط الإضاءة بعرض السيارة، وبها جناح خلفي كهربائي يمكن ضبطه عبر خمس وضعيات مختلفة.

إم جي 07 السيدان الكهربائية

ويوجد بـ سيارة إم جي 07 السيدان الكهربائية، منظومة متقدمة لمساعدة السائق تعتمد على مستشعر ليدار، وتستخدم حلول Momenta R7 مع شريحة X7 المطورة خصيصاً لمعالجة أنظمة القيادة الذكية، وبها لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة وسطية عائمة مقاس 15.6 بوصه تعمل بواسطة معالج كوالكوم 8295P، وبها نظام تشغيل Inspiration OS، ويحصل مقعد السائق على الضبط الكهربائي والتدفئة والتهوية، بينما يأتي مقعد الراكب الأمامي بوضعية انعدام الجاذبية.

محرك إم جي 07 السيدان الكهربائية

إم جي 07 السيدان الكهربائية

تعتمد سيارة إم جي 07 السيدان الكهربائية على بنية كهربائية بجهد 800 فولت، مع محرك كهربائي أمامي متزامن بالمغناطيس الدائم، وتنتج قوة 236 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، وترتفع القوة في النسخ الأعلى إلى 315 حصان، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن /متر، وبها بطارية سعة 91 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 845 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر إم جي 07 السيدان الكهربائية

إم جي 07 السيدان الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة إم جي 07 السيدان الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 60 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة إم جي 07 السيدان الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 88 ألف ريال سعودي .