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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير عسكري: الولايات المتحدة ليس لديها المخزون الكافي من صواريخ باتريوت

صواريخ
صواريخ
هاني حسين

قال الدكتور ديفيد سيمز خبير عسكري واستراتيجي، إنّ الولايات المتحدة لا تملك حاليًا مخزونًا كافيًا من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية لتلبية احتياجات أوكرانيا، دون التأثير على جاهزيتها الدفاعية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ العمليات العسكرية الجارية في مناطق مختلفة حول العالم أسهمت في خفض مخزون الولايات المتحدة من صواريخ «باتريوت»، مشيرًا إلى أن هذا الاستنزاف بدأ بصورة واضحة منذ عام 2022 مع نقل صواريخ إلى المسارح العملياتية الأوروبية، إلى جانب استمرار العمليات في دول الخليج.

وتابع، أن خط الإنتاج الأمريكي ينتج نحو 600 صاروخ سنويًا، موضحًا أن حجم الصواريخ التي جرى إطلاقها خلال العمليات المختلفة يعني أن المخزون المتبقي لدى الولايات المتحدة لم يعد كبيرًا.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي أن واشنطن لن تتمكن في الوقت الحالي من تقديم المزيد من صواريخ «باتريوت» لأي دولة أخرى بسبب النقص الموجود، مشيرًا إلى وجود عتبة محددة لمخزون الدفاع الجوي الأمريكي لا يمكن للولايات المتحدة النزول عنها.

صواريخ صواريخ باتريوت اخبار التوك شو امريكا اوكرانيا

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