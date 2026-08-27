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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حاسبات عين شمس تتأهل لبطولة إفريقيا للبرمجة بعد حصاد ذهبية وفضية في ECPC

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل التميز والريادة لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، تأهل فريقان من الكلية للمشاركة في بطولة إفريقيا للبرمجة ACPC – Arab Collegiate Programming Contest، بعد حصولهما على المركزين الثالث والرابع على مستوى الجمهورية، وحصدهما الميدالية الذهبية والفضية، وذلك ضمن منافسات النسخة الخامسة والعشرين من المسابقة المصرية للبرمجة ECPC – Egyptian Collegiate Programming Contest، بمشاركة أكثر من 1000 فريق على مستوى الجمهورية.

وشهد حفل ختام النسخة الخامسة والعشرين من المسابقة المصرية للبرمجة لطلاب الجامعات، الذي أُقيم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظ الإسكندرية، حيث شهدت المنافسات النهائية مشاركة 378 فريقًا يمثلون 113 جامعة مصرية، تنافسوا في حل مجموعة من المشكلات البرمجية المعقدة بالاعتماد على الخوارزميات والتفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات.

وتأتي مشاركة طلاب جامعة عين شمس في إطار دعم الجامعة للتميز الطلابي وتعزيز قدرات طلابها في مجالات التكنولوجيا والبرمجة التنافسية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة رشا إسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وإشراف الدكتور محمود منير، رائد أسرة ACM بالكلية.
وشاركت كلية الحاسبات والمعلومات في المنافسات النهائية بـ24 فريقًا، مواصلة حضورها المتميز في واحدة من أبرز مسابقات البرمجة الجامعية على مستوى الجمهورية.

وجاءت نتائج فريقي الكلية على النحو التالي:
المركز الثالث والميدالية الذهبية
• أحمد مصطفى – برنامج الحاسبات العلمية
• إبراهيم ياسر – برنامج علوم الحاسب
• أحمد محسن – الفرقة الثانية

• المركز الرابع والميدالية الفضية
• كريم عصام – برنامج علوم الحاسب
• كريم حاتم – برنامج علوم الحاسب
• مازن حسن – برنامج علوم الحاسب

كما شارك عبد الرحمن سيد عبد الفتاح، خريج الكلية دفعة 2022، كمدرب، وأسهم بخبراته في تدريب الفرق المشاركة ودعم الطلاب خلال منافسات المسابقة.

ويُعد ECPC إحدى المحطات الرئيسية في مسار مسابقات البرمجة التنافسية، وبوابة للتأهل إلى بطولة ACPC على المستوى الإقليمي، والتي تقود بدورها إلى المنافسة في النهائيات العالمية للمسابقة الدولية للبرمجة الجماعية ICPC – International Collegiate Programming Contest.

كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس بطولة إفريقيا للبرمجة

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