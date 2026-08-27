إزالة بناء على أملاك الدولة وأراضي زراعية بالإسكندرية

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تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من إزالة حالات تعدٍ علي أراضي من أملاك الدولة وبناء على أراضي زراعية، تماشيا مع جهود الدولة وتكليفات محافظ الإسكندرية أيمن عطية بالحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وذكر حي ثان المنتزه أن وحدة التدخل السريع بالحي رصدت أعمال بناء مخالف عبارة عن أعمدة خرسانية وحوائط للطابق الأرضي لعقار على أرض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية بعزبة الكوبانية بنطاق الحي.

وتم على الفور إزالة وإيقاف الأعمال و هدم وإزالة الأعمدة والحوائط باستخدام معدات الحي حتى سطح الأرض، و التحفظ على مواد البناء.

وتمكن حي وسط من إزالة 4 حالات بناء مخالف على أراضي زراعية بقرية أبيس العاشرة.

وشملت أعمال الإزالة قص أشاير خوازيق مخالفة بأرض فضاء بمساحة 150 م وهدم تشوينات وحوائط بأرض فضاء، وإزالة متغير مكاني غير قانوني وهيكل معدني لجمالون، وقص أشاير خوازيق بدون ترخيص بأرض فضاء بمساحة 250 م.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال جميع الوقائع، وإحالتها إلى الإدارة الهندسية لاستكمال الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي حي الجمرك، أزالت الأجهزة التنفيذية قواطيع مبانٍ وفكت شدة خشبية بدون ترخيص بالعقار بمنطقة سيدي داوود، وتحفظت على كمية من الأخشاب ومعدات البناء.