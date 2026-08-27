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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يناقش ضوابط تنظيم «عربات الطعام» لدعم الشباب وضبط القطاع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية والجهات المعنية لمناقشة ملف عربات الطعام المتنقلة بمختلف مدن المحافظة، والوقوف على الوضع الحالي للعربات العاملة والمتوقفة، ووضع ضوابط واضحة لتنظيم القطاع ودعم الشباب المستحقين.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا للموقف الميداني للعربات، حيث وجّه محافظ البحر الأحمر بوضع معايير محددة للتصميم والشكل العام للعربات وآليات تنفيذها، مع إعداد دراسة متكاملة حول مدى ملاءمة التصميمات المقترحة للتطبيق العملي واحتياجات السوق.

وأكد البرقي ضرورة وضع اشتراطات واضحة للحصول على تراخيص عربات الطعام، مع التركيز على جدية المتقدمين وخبراتهم السابقة في إدارة هذه الأنشطة، بما يضمن توجيه الفرص إلى الشباب المستحقين والجادين، ومنع حصول غير المستحقين عليها.

كما وجّه المحافظ بمراجعة بنود العقود الحالية وصياغة الأطر والضوابط التنظيمية بصورة دقيقة، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم المشروعات الصغيرة وتنظيمها وفق القوانين والاشتراطات المعمول بها.

وانتهى الاجتماع إلى إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة وعرض نتائجها على الدكتور وليد البرقي، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطوير منظومة عربات الطعام وتنظيم توزيعها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا وفرص عمل حقيقية للشباب، ويحافظ في الوقت نفسه على المظهر الحضاري لمدن البحر الأحمر.

البحر الأحمر الغردقة محافظ البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر معايير محددة للتصميم

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