بيطري الغربية: قافلة لتحصين 287 ألف و717 من رؤوس الماشية

أكدت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2026 ، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، والمقرر إنطلقها السبت القادم.

توجيهات بيطري الغربية



وأشارت مدير مديرية الطب البيطرى، إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

تحسين الثروة الحيوانية



وأضافت ، أن الحملة تستهدف تحصين 287 ألف و717 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

تحصينات المواشي

وناشدت المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.