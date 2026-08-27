حملة بحي شمال الغردقة ترفع 157 حالة إشغال وتراجع تراخيص المحال

نفذت رئاسة حي شمال الغردقة حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تراخيص المحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة الغردقة.

وجاءت الحملة بتكليفات اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر وقسم شرطة المرافق، واستهدفت عددًا من المناطق الحيوية داخل نطاق الحي.

وشملت أعمال الحملة مناطق البازارات والدهار والكنيسة وخلف الأتوبيس، حيث جرى المرور على المحال والمنشآت التجارية لفحص التراخيص ورخص الإشغال، والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لممارسة الأنشطة.

وأسفرت الحملة عن رفع 157 حالة إشغال فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكدت رئاسة حي شمال الغردقة استمرار الحملات الميدانية المكثفة بمختلف مناطق الحي، بهدف ضبط الشارع، ومنع عودة الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط العام بمدينة الغردقة.