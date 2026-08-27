جامعة طنطا ومرصد الأزهر يعززان الوعي الفكري لطلاب معسكر بلطيم الصيفي

نظمت جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، وبريادة الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف ومتابعة الدكتور محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ندوة تثقيفية توعوية بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وذلك ضمن فعاليات الفوج التاسع للمعسكر الصيفي للجامعة بمدينة بلطيم، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الوعي الفكري والثقافي لدى طلابها، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

توجيهات جامعة طنطا

وأكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء وعي طلابها إلى جانب دورها التعليمي والأكاديمي، انطلاقًا من مسؤوليتها في إعداد أجيال قادرة على التفكير الواعي والتمييز بين الفكر الرشيد والأفكار الهدامة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية والدينية المتخصصة وفي مقدمتها الأزهر الشريف ومرصده لمكافحة التطرف، بما يسهم في تحصين الشباب فكريًا وترسيخ قيم الوسطية والانتماء والتعايش وقبول الآخر.

تحرك تنفيذي عاجل

من جانبه، أوضح الدكتور السيد العجوز أن الأنشطة الطلابية والمعسكرات الصيفية تمثل مساحة مهمة لبناء شخصية الطالب وتنمية وعيه، مؤكدًا حرص قطاع شئون التعليم والطلاب على تضمين البرامج والفعاليات الطلابية موضوعات ترتبط بالتحديات الفكرية والمجتمعية الراهنة، بما يعزز قدرة الطلاب على مواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، ويدعم ثقافة الحوار والسلام المجتمعي.

تبادل الخبرات

واستهل الدكتور أحمد العطار، منسق مشاركة مرصد الأزهر، فعاليات الندوة بالإشادة بالتعاون المستمر بين جامعة طنطا والمرصد، مستعرضًا طبيعة عمل وحداته وأبرز المبادرات والبرامج التي ينفذها لمواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم، كما وجّه الشكر إلى قيادات الجامعة لدعمهم المتواصل للأنشطة والجهود التوعوية الموجهة للشباب.

وحدة الرصد بمصيف بلطيم

وتناول الدكتور عبدالله عابدين، مشرف وحدة الرصد باللغة الإنجليزية بالمرصد، عددًا من المفاهيم المغلوطة والشبهات التي تروج لها التنظيمات المتطرفة، موضحًا أوجه الانحراف في تفسيرها وتوظيفها، ومؤكدًا ضرورة الرجوع إلى المؤسسات الدينية الرسمية والمتخصصة للحصول على المعرفة الدينية الصحيحة وتجنب مصادر الفكر المضلل.

تبادل الخبرات

كما استعرض محمد مكي، الباحث بمرصد الأزهر، أهمية القيم الإنسانية والأخلاقية في تحقيق الاستقرار النفسي والمجتمعي، ودورها في بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، وترسيخ مفاهيم الرحمة والتسامح والسلام واحترام الآخر.

وتأتي الندوة في إطار التعاون بين جامعة طنطا ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وضمن استراتيجية المرصد للتواصل المباشر مع الشباب بالجامعات المصرية، وتعزيز المناعة الفكرية لديهم، وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية والتعايش السلمي ونبذ العنف والتطرف.