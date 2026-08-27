وزيرا خارجية اليابان وألمانيا يبحثان هاتفيًا الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

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تبادل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، وجهات النظر بشأن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك استنادًا إلى زيارة موتيجي الأخيرة للمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزيران لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليابانية.

وأكد الوزيران أهمية ضمان وأمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون أي رسوم إضافية.

وأطلع فاديفول نظيره الياباني على زيارته الأخيرة لأوكرانيا وأعرب عن قلقه إزاء تزايد الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية التحتية هناك.

وأعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديره العميق للدعم الياباني المقدم لأوكرانيا حتى الآن، مؤكدًا عزمه على مواصلة السعي إلى تعزيز التعاون الياباني في دعم أوكرانيا.

ومن جانبه، صرح موتيجي بأن اليابان ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدا أن اليابان لن تتراجع أبدا عن موقفها الثابت الداعم لأوكرانيا.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول العلاقات الثنائية، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية، واتفقا على أن اليابان وألمانيا ستواصلان العمل معا بشكل وثيق.