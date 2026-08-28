قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية
أحمد الشرع يعين القائد السابق لقوات قسد مستشارا لدى الرئاسة السورية
خسوف القمر فجر اليوم.. كيفية صلاته وأبرز الأدعية المستحبة
الجامع الأزهر يعلن إقامة صلاة الخسوف فجر اليوم الجمعة
3 ظواهر جوية.. خريطة طقس الجمعة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
فوضى وحرائق في القدس.. حريديم يقتحمون موقع القطار الخفيف ويشعلون النار
تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة
المياه تحاصر معبد الأقصر.. صور متداولة تثير القلق بشأن أحد أبرز المعالم الأثرية
مدرب طرابزون سبور يعلن استقالته بعد الفشل في التأهل إلى الدوري الأوروبي
ترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا» ويصعد الخلاف مع كندا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذيفتين على قرية بيت جن بريف دمشق
الأوقاف تعلن إقامة صلاة الخسوف بالمساجد الكبرى فجر اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

«البيانات خط أحمر» كيف يوازن القانون بين الرقمنة وحماية المواطنين؟

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت
حسن رضوان

أكد الدستور المصري حماية الحياة الخاصة وحرمة المراسلات والاتصالات، حيث نصت المادة 57 على أن الحياة الخاصة مصونة، وأن المراسلات البريدية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية تتمتع بالسرية، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب.

أمن الفضاء الإلكتروني جزء من الأمن القومي

ونصت المادة 31 من الدستور على أن أمن الفضاء الإلكتروني يمثل جزءاً أساسياً من النظام الاقتصادي والأمن القومي، مع التزام الدولة بحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة به.

سرية بيانات العملاء واجبة

ويلزم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب المديرين والمستشارين والعاملين لديهم، بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء وعدم إفشاء معلوماتهم أو معاملاتهم للغير دون موافقة مسبقة، كتابية أو إلكترونية، وفي حدود هذه الموافقة.

الحبس والغرامة عقوبة المخالفين

ووفقاً للمادة 21 من القانون، يعاقب من يخالف أحكام حماية البيانات بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

الغرامة تتعدد بتعدد المجني عليهم

وشدد القانون العقوبة المالية بالنص على تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، بما يعكس تشدد المشرّع في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المتعاملين.

حماية الحياة الخاصة الدستور مراقبة المراسلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا للموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

وداعًا للموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة 8 درجات

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

بعد وفاة فتاة ووالداها.. كيف يؤثر غاز الفريون على الصحة وطرق الوقاية عند التعرض له

قطع المياه

قطع المياه 14 ساعة عن عدد من المناطق بالجيزة غدا الجمعة

حالة الطقس

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر المصطافين والسائقين: أمواج تصل لـ4 أمتار وشبورة كثيفة

البنك المركزي

بعد قرار المركزي .. البنوك تتيح شهادات إدخار تضاعف أموالك

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

العمارة

محافظة القاهرة تكشف حقيقة ما يحدث في عمارة الإيموبيليا

مديرة المدرسة

أغلقت باب مكتبها في وجهه.. تعليم الجيزة تحقق بواقعة تعنت مديرة مدرسة مع ولي أمر بحدائق أكتوبر

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس

ساويرس: الأموال الساخنة ليس لها تأثير.. ويجب التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل

مسجد

"الأوقاف" تفتتح 17 مسجدًا غدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

أحمد المسلماني

المسلماني: التسوية التاريخية لديون ماسبيرو تأكيد على دعم القيادة السياسية للإعلام الوطني

بالصور

سبتمبر في الأوبرا 2026 .. علي الحجار وهشام خرما في حفل افتتاح الموسم الجديد لأوركسترا القاهرة السيمفوني

حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026
حفلات الأوبرا فى سبتمبر 2026

وعكة مفاجئة ونقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فيديو

الشاب

«مش عايز شفقة.. عايز فرصة».. شاب من ذوي الهمم يناشد أصحاب العمل: اختلافي مش معناه إني مش قادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد