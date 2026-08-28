وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر في القليوبية

يؤدي الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور عادل زايد محافظ القليوبية الأسبق، والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الأسبق، و الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الأسبق، صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر بمدينة بنها في محافظة القليوبية وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



ويعقب صلاة الجمعة، افتتاح مجمع الرحمة الإسلامي بقرية الحصة بمركز ومدينة طوخ.

وتحتفل القليوبية بعيدها القومي الـ 158 هذ العام، في الـ30 من أغسطس والذى يوافق تأسيس القناطر الخيرية في 30 أغسطس لعام 1868م، و أعدت محافظة القليوبية خريطة للاحتفال بالعيد القومي من خلال افتتاح وتفقد عدد كبير من المشروعات، وتنظيم العديد من الفعاليات الأخرى، والاستعداد لزيارة عدد من الوزراء للمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات.