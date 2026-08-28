مهاجم جديد أم الاعتماد على رافينيا وحمزة؟ جوان جارسيا يجيب

أكد جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، أن إدارة النادي تعرف جيدًا ما يحتاجه الفريق خلال الفترة الحالية، مشددًا على ثقته في القرارات التي سيتخذها المسؤولون بشأن تدعيم صفوف الفريق.

وقال جارسيا: «نثق بهم كثيرًا، وما سيقررونه سيكون الأفضل».

وأضاف: «لقد شهدنا أيضًا ظهور حمزة عبد الكريم، الذي يمكنه مساعدتنا كثيرًا».

وتابع حارس برشلونة: «في الوقت الحالي نرى أن الفريق يعمل بشكل جيد، ولكن بالتأكيد أي لاعب يأتي، مهما كان مركزه، ليساعد ويقدم الإضافة سيكون مرحبًا به».

وتأتي تصريحات جوان جارسيا في وقت يقدم فيه برشلونة بداية قوية للموسم، حيث تألق رافينيا وسجل في أول مباراتين للفريق بالدوري الإسباني، بينما يواصل النادي تقييم خياراته الهجومية في ظل عدم حسم التعاقد مع مهاجم جديد.

كما فرض حمزة عبد الكريم نفسه على حسابات برشلونة بعد تألقه اللافت خلال فترة الإعداد، بعدما سجل 4 أهداف في 5 مباريات، ليصبح أحد الخيارات التي يمكن للجهاز الفني الاعتماد عليها في مركز المهاجم.

وتشير هذه المعطيات إلى أن برشلونة يمتلك أكثر من حل في الخط الأمامي، سواء بالاعتماد على رافينيا كمهاجم أو منح حمزة عبد الكريم فرصة أكبر، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام الإدارة لإبرام صفقة جديدة إذا رأت أنها ستضيف قوة حقيقية للفريق.