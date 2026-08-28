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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنشاء أكاديمية الفضاء الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، اليوم الجمعة ، لإنشاء أول أكاديمية فضائية في البلاد، وذلك من أجل "تعزيز القوة العاملة الفضائية للأمة وتطوير الجيل القادم من قادة الفضاء".

ويسلط الأمر الضوء على "كيفية كُنْه الفضاء مجالاً حيوياً للأمن القومي الأمريكي والنمو الاقتصادي والاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي"، وستركز الأكاديمية المقترحة على التعليم الفني مع تطوير القيادة والإنضباط والالتزام بالخدمة العامة، مما يساعد في النهاية على تعزيز المصالح الأمريكية في الفضاء.

ووبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، قال ترامب:"بالنظر إلى النمو السريع للقوة الفضائية الأمريكية وصناعة الفضاء التجارية، وتوسع طموحاتنا إلى القمر، وما هو أبعد بكثير من القمر، فمن الواضح أننا سنحتاج إلى تعليم وتدريب جيل كامل من أفراد الخدمة المهرة والمهندسين والمشغلين المدنيين."

وأضاف "ولهذا السبب، سأوقع أمراً تنفيذياً للبدء في عملية إنشاء أكاديمية وطنية جديدة تسمى الأكاديمية الفضائية الأمريكية."

كما يدعو الأمر مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جاريد إيزاكمان، للعمل كرئيس للجنة الرئاسية الجديدة المعنية بالأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة، ونائب مدير "ناسا" مات أندرسون للعمل كمدير تنفيذي. وسيعملان مع نائبي الرئيس — مساعد الرئيس للعلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، ومساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية كيفن هاسيت — وممثلين آخرين من البيت الأبيض والوكالات المشتركة في اللجنة.

وقال إيزاكمان: "إن رؤية الرئيس ترامب لأكاديمية جديدة هي خطوة تحولية لتعليم المهندسين والعلماء والفنيين والمشغلين وحتى رواد الفضاء الذين سيكونون ضروريين للمستقبل الملهم الذي نسعى إليه في الفضاء. وفي السنوات القادمة، سنعيد رواد فضاء ناسا إلى سطح القمر، ونبني قاعدة القمر، ونبدأ في مجال الطاقة النواوية، ونشعل الاقتصاد المداري ونطلق المزيد من مهمات العلم والاكتشاف." "ليس لدي أدنى شك في أن الكثير من المواهب المستقبلية التي ستتخرج وتساهم في هذه المساعي المثيرة ستتلقى تعليمها في الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة."

ومن المقرر تقديم تقرير من اللجنة إلى الرئيس في غضون 120 يوماً من التوقيع متضمناً توصيات بشأن إطار الحوكمة، والتزامات الخدمة للخريجين، والموقع الفعلي للأكاديمية، والمتطلبات التشريعية، وغيرها.

وقد جرى توقيع "الأمر التنفيذي لإنشاء الأكاديمية الفضائية للولايات المتحدة" في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن، حيث قدم الرئيس أيضاً لأعضاء طاقم مهمة أرتيميس 2 ميدالية الشرف الفضائية من الكونجرس.

ويعد هذا الأمر التنفيذي هو الأحدث للرئيس ترامب الذي يظهر التزامه بالحفاظ على الريادة الأمريكية في الفضاء وتعزيز العصر الذهبي لاستكشاف والابتكار في ناسا. وفي ديسمبر 2025، وقع على قانون ضمان التفوق الفضائي الأمريكي، ومؤخراً، مذكرة سياسة نقل الفضاء الوطنية الجديدة في 20 أغسطس.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوة العاملة الفضائية

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