مصادرة 412 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة في حملة بالغربية

ضبطت مديرية الزراعة بالإشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية ، 412 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعية ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق، داخل محال للمستلزمات الزراعية بمركز بسيون.

حملات مرورية



كان المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعية بالغربية بالتنسيق مع المهندس ناصر العفيفى مدير مديرية التموين بالغربية ، قد كلفا لجنة تفتيشية مشتركة بين التموين والزراعة والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع المبيدات الزراعية بالمحلات والأسواق فى مركز بسيون.

ردع مخالفين



تم خلالها المرور على أماكن بيع وتداول المبيدات الزراعية بمركز بسيون، وتم ضبط 412 عبوة مبيدات زراعية متنوعة الأصناف جميعها غير مسجلة بوزارة الزراعة ومجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق أو استخدامها لخطورتها على الثروة النباتية.

غير مسجلة وغرامات فورية

وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.