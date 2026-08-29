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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البحر الأحمر تحذر من التعدي على أملاك الدولة: إزالة فورية وإحالة للنيابة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادلله

أهابت محافظة البحر الأحمر بالمواطنين في جميع مدن المحافظة الالتزام الكامل بالحفاظ على أملاك الدولة، والامتناع عن أي صورة من صور التعدي عليها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين.

وأوضحت المحافظة أنه في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، يتم التعامل مع التعديات القائمة والمستحدثة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، وذلك على النحو التالي:

  • إزالة جميع التعديات القائمة والمستحدثة فورًا وعلى نفقة المخالف.
  • تحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة.
  • عدم جواز تقنين أو تسوية أي تعدٍ وقع بعد 15 أكتوبر 2023، وفقًا للأحكام القانونية المنظمة.

وأكدت محافظة البحر الأحمر ضرورة الالتزام بالقوانين والامتناع عن أي أعمال بناء أو تعدٍ على أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني، محذرة من التعرض للمساءلة الجنائية والإجراءات المقررة قانونًا.

ودعت المحافظة جميع المواطنين إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على ممتلكات الدولة، والالتزام الكامل بالنصوص والضوابط القانونية، حفاظًا على حقوق الدولة ومنعًا لتكرار التعديات.

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