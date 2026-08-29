رداد: أوضاع العمالة المصرية بالخارج مستقرة ومؤتمر العمل العربي فرصة جيدة لدعمهم

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن مؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده في 13 سبتمبر المقبل بالقاهرة يمثل فرصة جيدة للتواصل المباشر وتقديم كافة سبل الدعم للعمالة المصرية بالخارج. وأوضح الوزير أن أوضاع العمالة المصرية في كافة الدول العربية تتمتع بالاستقرار، مشيرًا إلى أن فرص العمل المتاحة بالخارج تشهد نموًا وازديادًا خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزير العمل للإعلان عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأضاف رداد أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على صقل وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية قبل سفرها، لضمان جاهزيتها لمنافسة أحدث متطلبات سوق العمل الخارجي. ولفت إلى أن جميع عقود العمل التي تُبرم للعمال قبل السفر تخضع لمراجعة دقيقة، للتأكد من توافقها التام مع قوانين الدول المستضيفة وبما يضمن الحفاظ على كافة حقوقهم ومكتسباتهم.

وأشار إلى قرب الإنتهاء من تدشين منصة "تشغيل مصر"، والتي ستكون بمثابة ملتقى توظيفي رقمي متكامل يربط بين مختلف فئات العمال وأصحاب الأعمال. واختتم الوزير تصريحاته بالحديث عن وضع أطر وقواعد منظمة للعمل عبر المنصات الرقمية، وذلك لمواكبة أنماط واستحقاقات العمل الحديثة وتوفير التغطية والبيئة الآمنة لممارسيها.