اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بالغردقة لمدة 5 ساعات

أعلن مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة الغردقة، اليوم السبت، لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحولات والشبكات الكهربائية.

وأوضح المركز أن فترة انقطاع الكهرباء تبدأ من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، بإجمالي 5 ساعات، على أن تعود التغذية الكهربائية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتشمل المناطق المتأثرة بالفصل المنطقة المجاورة لميشلان بشارع الحجاز، ومنطقة السلام، والمنطقة المحيطة ببنك مصر بمدينة الغردقة.

وناشدت الجهات المعنية المواطنين وأصحاب المحال والمنشآت الواقعة بهذه المناطق اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي إلى معدلاته الطبيعية.