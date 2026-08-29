للاستماع إلى مطالبهم.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أهالي دهب وأصحاب الأنشطة السياحية

التقى اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، عددًا من المواطنين وأصحاب الأنشطة السياحية والأنشطة المختلفة بمدينة دهب، وذلك بمقر مجلس مدينة دهب، في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، وتعزيز قنوات الحوار مع مختلف فئات المجتمع.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى مطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن عدد من الملفات الخدمية والتنموية، كما استمع إلى آراء أصحاب الأنشطة السياحية ومختلف الأنشطة بمدينة دهب، وتعرّف على أبرز التحديات التي تواجههم، بما يسهم في دعم الحركة السياحية والاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والزائرين.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرصه على استمرار اللقاءات المباشرة مع المواطنين وأصحاب الأنشطة بمختلف مدن المحافظة، باعتبارها إحدى أهم قنوات التواصل للتعرف على احتياجات المواطنين، ورصد التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، ومتابعة الملفات والقضايا التي تمس حياتهم اليومية.

وأشار إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والمطالب المطروحة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وفي إطار الإمكانات المتاحة، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء اللواء عماد فاروق، رئيس مدينة دهب، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأجهزة المعنية.