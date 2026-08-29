قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يصعّد ضد بيزيرا.. عودة اللاعب إلى القاهرة تحسم مصيره
من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما
الأزهر ودار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة للموظف الذي لا يكفيه راتبه
أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر
«القبة الحديدية» تقترب من ألمانيا .. مخطط إسرائيلي لتجاوز اعتراض قطر وإنقاذ مصنع «فولكس فاجن»
موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة بالدوري الممتاز
أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو
السفارة الأمريكية في بيروت: حان الوقت لينزع حزب الله سلاحه ويضع مصلحة لبنان أولا
أتلتيكو مدريد يضرب إشبيلية بثلاثية نظيفة بالشوط الأول بالدوري الإسباني
الشباب والرياضة : إحالة هروب لاعبي المصارعة حجاج والشامي إلى النيابة
العراق يسرع مشروعا نفطيا ضخما لربط البصرة بتركيا وسوريا
البداية أمام أنجولا .. مواجهات نارية تنتظر منتخب مصر | التفاصيل والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز التطوير والتجميل يواصل رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية

الأعمال
الأعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية،  بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق والميادين والمسطحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ أعمال التهذيب والتجميل والصيانة بعدد من الشوارع والميادين، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

مشيرة إلى أن الجهاز أنهى أعمال تهذيب أشجار الفيكس ونخيل البلتشارديا بالجزيرة الوسطى بشارع صبري مبدى بحي ثالث، للارتقاء بمستوى الخدمات بها.

كما تم الانتهاء من أعمال تهذيب أسوار نباتات البازروميا والدونيا بمحيط الطريق الدائري.

وفي السياق ذاته، قام أطقم جهاز التطوير والتجميل بأعمال التهذيب والتجميل بشارع السكة الحديد بحي ثانٍ، حيث تم البدء في تهذيب الأشجار وتشكيلها بصورة جمالية.

وعلى جانب آخر، نفذ فريق عمل آخر من الجهاز أعمال صيانة كاملة وإصلاح كسر بخطوط المياه العكرة بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري، وذلك لضمان انتظام أعمال ري المسطحات الخضراء والحفاظ عليها.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية المستمرة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الإسماعيلية اخبار الإسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 2500 جنيه| خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

السفير حداد الجوهري

العثور عليه في مكة.. الخارجية: إنهاء إجراءات عودة المصري عمر أبو السعود إلى القاهرة| خاص

مجلس الدولة

فارة بها سلك تثير الذعر داخل مجلس الدولة بالرحاب

العودة إلى التوقيت الشتوي

قرار تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي وبدء الشتوي رسميا

مجلس الدولة

إخلاء مقر مجلس الدولة بالرحاب للاشتباه في وجود جسم غريب.. واستدعاء خبراء المفرقعات

اللانش بوكس

بتجيب المرض الخبيث .. هذه الأنواع من اللانش بوكس تسبب السرطان | خاص

أرشيفية

«حكم بالحبس 3 سنوات».. تفاصيل القبض على لاعب مودرن سبورت بمطار سفنكس

أرشيفية

5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك

ترشيحاتنا

أسامة عبدالحي نقيب الأطباء

مصر مش بس تداوي .. نقيب الأطباء يتحدث عن السياحة العلاجية وحماية الدكتور

مكتب تأمينات اسيوط

نموذج إيجابي من داخل أحد مكاتب التأمينات.. توزيع حلوى المولد النبوي على المواطنين

مدرب لياقه بدنيه

مش مصدقين إننا خايفين عليهم .. مدرب لياقة بدنية يحذر من نظام الطيبات

بالصور

من معرض سيارات إلى القصر.. بلجيكي يكتشف نسبه الملكي بعد 26 عاما

الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي
الشاب البلجيكي

أسعار هيونداي أفانتي موديل 2007 المستعملة في مصر

هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007
هيونداي افانتي موديل 2007

العيش الفينو وساندويتشات المدارس .. هل ارتكبنا خطأ بجعله الطعام الرسمي | خاص

الخبز الفينو
الخبز الفينو
الخبز الفينو

فيراري CZ26.. تحفة استثنائية تعيد تعريف مفهوم البرلينيتا الرياضية

فيراري CZ26
فيراري CZ26
فيراري CZ26

فيديو

أحمد علي الحجار مع تقى الجيزاوي

أحمد علي الحجار: والدي مساعدنيش في بدايتي.. وبدأت أغني من وأنا عندي 3 سنين |فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| نسيطر على المضيق .. ماذا قالت إيران اليوم؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2026 .. تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. غلق شواطئ مرسى مطروح| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد