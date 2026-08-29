جهاز التطوير والتجميل يواصل رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية

وجه اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، تواصل أجهزة المحافظة جهودها المكثفة لرفع كفاءة وتجميل مختلف المناطق والميادين والمسطحات الخضراء بنطاق المحافظة.

وأوضحت المهندسة تغريد أبو السعود رئيس جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنفيذ أعمال التهذيب والتجميل والصيانة بعدد من الشوارع والميادين، وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

مشيرة إلى أن الجهاز أنهى أعمال تهذيب أشجار الفيكس ونخيل البلتشارديا بالجزيرة الوسطى بشارع صبري مبدى بحي ثالث، للارتقاء بمستوى الخدمات بها.

كما تم الانتهاء من أعمال تهذيب أسوار نباتات البازروميا والدونيا بمحيط الطريق الدائري.

وفي السياق ذاته، قام أطقم جهاز التطوير والتجميل بأعمال التهذيب والتجميل بشارع السكة الحديد بحي ثانٍ، حيث تم البدء في تهذيب الأشجار وتشكيلها بصورة جمالية.

وعلى جانب آخر، نفذ فريق عمل آخر من الجهاز أعمال صيانة كاملة وإصلاح كسر بخطوط المياه العكرة بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري، وذلك لضمان انتظام أعمال ري المسطحات الخضراء والحفاظ عليها.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة محافظة الإسماعيلية المستمرة لرفع كفاءة وتجميل الشوارع والميادين والحدائق والمسطحات الخضراء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.